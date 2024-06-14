شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: البلاد تتأثر بكتلة هوائية ساخنة ومرتفع جوى يؤدى لرفع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة اليوم الجمعة على أغلب الأنحاء، نتيجة استمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يؤدى ذلك إلى رفع فى درجات الحرارة.

ويشهد اليوم الجمعة ، استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ، حار على السواحل الشمالية الشرقية ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 24، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 46 درجة والصغرى 29، وقنا العظمى 47 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 48 درجة والصغرى 31.