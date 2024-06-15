شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عيادات طبية مجهزة لحجاج السياحة بالتنسيق مع البعثة الطبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

- *تصميم لأول مرة كارت ذكي مفعل به الموقع الجغرافي وتليفونات البعثة الطبية المصرية لكل عيادة لتسهيل وصول الحجاج اليهم لتلقي الرعاية الطبية

في ضوء حرص وتوجيهات الدولة المصرية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار بضرورة بمتابعة أحوال حجاج السياحة والتأكد من تقديم كافة التسهيلات وسبل الراحة لهم، تواصل، إحدى لجان بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية، المرور اليومي على المستشفيات التي بها حالات مرضية تابعة لحجاج السياحة والاطمئنان عليهم والتنسيق مع مشرفي شركات السياحة التابعة لها تلك الحالات لإنهاء إجراءات خروجهم من المستشفى والتأكد من وصولهم لمقرات اقامتهم.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري أن عدد الحالات المرضية التي دخلت المستشفيات منذ بدء توافد حجاج السياحة الى الأراضي المقدسة هم 21 حالة، خرج منها بسلامة الله 11 حالة ويتبقى 10 حالات يتم متابعتهم بصورة يومية، حتى تصعيدهم إلى عرفات لأداء فريضة الحج حال تحسن حالتهم.

وأضافت أن بعثة الوزارة، قامت أيضاً، بالتنسيق مع البعثة الطبية المصرية التابعة لوزارة الصحة المصرية، بتجهيز 3 عيادات طبية لحجاج السياحة، مشيرة إلى أنه تم تصميم، لأول مرة ، كارت ذكي مفعل به الموقع الجغرافي وتليفونات البعثة الطبية المصرية لكل عيادة وإخطار مشرفي الشركات السياحية بالمنطقة به لتسهيل وصول الحجاج اليها لتلقي الرعاية الطبية.

وتتواجد، هذه العيادات الثلاث، بكل من فندق شرفة الطلائع بمنطقة أجياد والتي تخدم حوالى 13 الف حاج من حجاج السياحة الموجودين بمنطقة أجياد والمناطق المحيطة بها، وعمارة الحربي بمنطقة النزهة والتي تخدم 5696 حاج، وعمارة طيف مكة B بمنطقة العزيزية والتي تخدم عدد 3187 حاج.

وتم أيضاً التنسيق مع البعثة الطبية لانتقال الأطباء من مقر عيادتهم الدائم بعمارة طيف مكة إلى عمارة مهجة والتي تعتبر المكان الأكثر كثافة بمنطقة العزيزية لوجود بها عدد 1319 حاج للكشف على الحالات التي تحتاج الى الرعاية الطبية بها والتي بلغ عددهم 100 حاج.

وأشارت إلى أنه تم اختيار هذه الأماكن نظراً لوجود عدد كبير من حجاج السياحة في الفنادق المحيطة بها والتي تعتبر من الفنادق ذات الكثافة العالية من حجاج السياحة المصريين.

هذا وقد استقبلت هذه العيادات منذ افتتاحها حوالي 500 حاج تم الكشف عليهم وصرف الادوية اللازمة لهم بالمجان، وتم تزويدها بمخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية مما يحقق تقديم أفضل خدمة طبية علاجية لحجاج السياحة، وذلك بالتنسيق مع مسئولي الشركات السياحية المقيمة بتلك الفنادق والبعثة الطبية التابعة لوزارة الصحة المصرية.

وتواصل، غرفة عمليات بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً في مكة المكرمة، برئاسة الأستاذة سامية سامي، إجراءات تصعيد حجاج السياحة إلى عرفات، وتسكينهم بالمخيمات، حيث بدأ تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات فجر اليوم الجمعة.

وتتواجد لجان بعثة الوزارة على مدار الساعة طوال فترة المناسك بجميع المخيمات المتواجد بها حجاج السياحة بعرفات ومنى لمتابعتهم والاطمئنان عليهم أولًا بأول وتذليل أي عقبات قد تواجههم، والعمل على راحتهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.