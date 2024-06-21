10 وفيات من حجاج السياحة.. والوزارة تتوعد الشركات المخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار، إنه تم ضبط 104 حالات تنظيم حج غير رسمية، مشيرًا إلى أن هناك 10 وفيات فقط ممن يؤدون الحج السياحي.

وأوضح مساعد وزير السياحة والآثار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد: منتظرين ما يستجد بشأن أزمة الحجاج المفقودين وفق توجيهات رئاسة الوزراء.

وتابع قائلا: حال ثبوت أي حالات مخالفة بشأن الحجاج سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حيالها.

واستكمل قائلا: نتابع على مدار 24 ساعة عبر غرفة إدارة الأزمات موقف الحجاج الذين يؤدون الشعائر عبر قرعة الحج السياحي وشركات السياحة المعنية؛ للوقوف على تطورات الأزمة.