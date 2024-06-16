4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة بسعر موحد ومخفض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت وزارة الثقافة، عن برنامج الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها قطاعات وزارة الثقافة في القاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

ووجهت وزيرة الثقافة بمتابعة كافة التجهيزات والاستعدادات بالمواقع الثقافية المختلفة التي تستقبل فعاليات عيد الأضحى، لضمان تقديم تجربة ثقافية متميزة، للجمهور في العيد.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني: "أعدت الوزارة برنامجًا متميزًا يتضمن عروضًا فنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي يُقدم بالمواقع الثقافية التابعة لها، أو في الساحات والمتنزهات والحدائق العامة والإسكان البديل وقرى حياة كريمة، إلى جانب تقديم العروض المسرحية على مسارح القاهرة والإسكندرية وعروض السيرك القومي".

وأكدت وزيرة الثقافة، يأتي البرنامج في إطار خطط الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية، ونشرها بين كافة أبناء مصر في المحافظات.

وجاء برنامج الفعاليات كالآتي:-

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات متنوعة بالمواقع الثقافية بالقاهرة والمحافظات، تشمل 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة، ودراما غنائية استعراضية بالسامر، وقصر القناطر، وعروض "فرحتنا في لمتنا" بالإسكان البديل ومسرحيات مجانية واحتفالات وعروض فنية في المحافظات.

حيث تعرض الهيئة 4 أفلام جديدة من أفلام موسم عيد الأضحى في 20 موقعًا ثقافيًا تابعًا لها، في 18 محافظة، عبر مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

ويعرض فيلم "ولاد رزق 3" بسينما الشعب في كل من: "قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة الأنفوشي، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر، قصر ثقافة أبو المطامير، بيت ثقافة ديرب نجم".

ويعرض فيلم "أهل الكهف" في: "سينما قصر ثقافة روض الفرج، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، قصر ثقافة دمنهور، المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة الزقازيق"، ويعرض فيلم "عصابة المكس" في: "سينما قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة ببا"، ويعرض فيلم "اللعب مع العيال" في: "سينما المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة العريش".

وتقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها بدءًا من 10 صباحًا، حتى 12 منتصف الليل.

ويشهد مسرح السامر بالعجوزة على مدار ثلاثة أيام، وللمرة الأولى احتفاليات فنية كبرى بدءًا من 17 يونيو وحتى 19 يونيو، تتضمن دراما غنائية استعراضية 80/90 نوستالجيا الثمانينات والتسعينات، بمشاركة فرق سوهاج وبورسعيد والحرية للفنون الشعبية، كما تقام الفعالية نفسها بمسرح قصر ثقافة القناطر يوم 20 يونيو.

وعلى مدار أيام عيد الأضحى من 16 إلى 19 يونيو، تنظم الهيئة احتفالات وعروض فنية لفرق الفنون الشعبية بمختلف المحافظات والعروض لفرق: "الأنفوشي، الوادي الجديد، بني سويف، أسيوط، المنيا، الأقصر، أسوان، الشرقية، كفر الشيخ، الغربية، مطروح، الإسماعيلية، العريش".

وتقام عروض لفرقة دمياط للآلات الشعبية، وفرقتي شلاتين والطور التلقائيتين، بالإضافة إلى عروض فنية للموسيقي العربية لفرق: "القاهرة للموسيقى العربية، المنصورة، المنوفية، الفيوم، بنها، سوهاج"، وعروض فنية لفرقة كورال السويس، وكورال مركز الجيزة الثقافي، وفرقة البحيرة للإنشاد الديني.

كما تقدم هيئة قصور الثقافة عروض مسرحية مجانًا على مدار أيام العيد بعدد من المحافظات، فيقدم قصر ثقافة بورسعيد يومي 18 و 19 يونيو مسرحية الأطفال "أحلام وردة وريحان" بمشاركة عدد من الأطفال ذوي الهمم، تأليف عاطف عبد الرحمن وإخراج إبراهيم فهمي.

ويشهد قصر ثقافة الطود بالأقصر العرض المسرحي "ساقية علام" تأليف طه الأسواني، إخراج شريف النوبي، يوم 19 يونيو، وفي اليوم التالي يشهد القصر العرض المسرحي "زاد الخيال وهواني" تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج عماد عبد المعطي.

وضمن الفعاليات المقدمة بالمشروع الثقافي للإسكان المطور بديل العشوائيات، تشهد مناطق المحروسة وأهالينا وحدائق أكتوبر يوم 17 يونيو احتفالات ثقافية وفنية، تتضمن ورشًا وعروضًا فنية، ولقاءات ثقافية، وفي يوم 18 يونيو تستقبل منطقة الخيالة عددًا من الورش الفنية والثقافية المقدمة للأطفال، كما تنظم الفعاليات بحي الأسمرات يوم 19 يونيو، وطوال مدة البرنامج يعقد حوار ثقافي بعنوان "القيم والأخلاقيات المستفادة من عادتنا الاجتماعية في العيد".

وتقدم قصور الثقافة فعاليات متنوعة أخرى بمواقعها الثقافية في المحافظات تتنوع بين الأمسيات الشعرية والورش الفنية للأطفال واللقاءات والمحاضرات التثقيفية والمسابقات.

كما ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة الفنان خالد جلال، برنامجًا مميزًا يشمل تقديم 11 عرضاً مسرحياً، منها 6 عروض مسرحية جديدة للجمهور على مسارح البيت الفني للمسرح بالقاهرة والإسكندرية، حيث تفتتح فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، العرض الجديد "مش روميو وجولييت" بطولة على الحجار، رانيا فريد شوقي، صياغة شعرية أمين حداد، إخراج عصام السيد، وينطلق في التاسعة مساءً ابتداء من ثاني أيام العيد على المسرح القومي.

وتفتتح فرقة المسرح الكوميدي، بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، عرض "العيال فهمت"، المأخوذ عن الفيلم الغنائي "صوت الموسيقى"، إخراج شادي سرور، وتعرض على مسرح ميامي في الثامنة والنصف ابتداء من ثالث أيام العيد.

أما فرقة مسرح الشباب، بقيادة الفنان سامح بسيوني، فتفتتح عرض "مرايا إلكترا" تأليف متولي حامد، وإخراج أيمن مصطفى، وتعرض على المسرح العائم في الثامنة والنصف بدءاً من ثالث أيام العيد .

وللأطفال تفتتح فرقة مسرح القاهرة للعرائس بقيادة الدكتور أسامة محمد علي، عرض "ذات والرداء الأحمر"، تأليف وأشعار وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ، وتعرض ابتداء من ثاني أيام العيد في الثامنة مساءً.

وتفتتح فرقة المسرح القومي للأطفال، بقيادة الفنان عادل الكومي، عرض "الحلم حلاوة" تأليف ياسر أبو العينين، وإخراج مي مهاب، ويقدم على مسرح متروبول بالعتبة، وينطلق من ثاني أيام العيد فى الساعة السابعة والنصف مساء.

أما فرقة الإسكندرية، بقيادة الفنان محمد مرسي، فتقدم عرض الأطفال "مغامرة في المدينة الأسطورية"، وذلك على مسرح ليسيه الإسكندرية في الرابعة عصراً، ابتداء من ثاني أيام العيد.

إلى جانب إعادة تقديم 5 عروض مسرحية، وهي: "يوم عاصم جدًا" من تأليف وأشعار أيمن النمر، رؤية وإخراج عمرو حسان، وذلك في تمام التاسعة مساء، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، لفرقة المسرح الكوميدي، "النقطة العميا" نص مأخوذ عن رواية "العطب" للكاتب السويسري فريدريش دورينمات، من إعداد وإخراج أحمد فؤاد، وذلك في الثامنة والنصف مساء، على مسرح الغد بالعجوزة، لفرقة مسرح الغد، بقيادة الفنان سامح مجاهد.

أما فرقة مسرح المواجهة والتجوال، بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، فتقدم العرض المسرحي "السمسمية" كتابة وإخراج سعيد سليمان، وذلك في تمام الثامنة مساء، على المسرح العائم الصغير بالمنيل، وتقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، بقيادة الفنان محمد متولي، عرض "كاندي كراش"، من تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد متولي، وذلك في تمام السابعة مساء، على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، وفى الإسكندرية تعرض فرقة مسرح الإسكندرية، بقيادة الفنان محمد مرسى، عرض "حازم حاسم جدًا" كتابة وليد يوسف، إخراج محمد مرسي، وذلك على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، في تمام الثامنة مساءً.

أما مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادي سرور، يقدم العرض المسرحي "الأرتيست"، بدءًا من ثاني أيام العيد، تأليف وإخراج محمد زكي، بطولة "هايدي عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، محمود الغندور"، ديكور فادي فوكيه، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء أميرة صابر ومحمد ريان، مساعدا الإخراج أحمد شبل ومروة حسن، مخرج مساعد محمود حلواني، مخرجان منفذان ياسر أبو العينين وخالد مانشي.

ويقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بقيادة الفنان أحمد الشافعي، المسرحية الكوميدية الاستعراضية "عامل قلق"، بطولة الفنان سامح حسين، تأليف محمد زناتي وأحمد الملواني، ديكور حازم شبل، فكرة وإخراج اسلام إمام، وذلك بدءًا من ثانى أيام العيد، في الثامنة والنصف مساءً، على مسرح البالون بالعجوزة.

كما يُعاد تقديم عرض عرائس الماريونت للأطفال "مملكة السحر والأسرار" أشعار محمد الزناتي، الموسيقي والألحان للفنان يحيى نديم، إضاءة آبو بكر الشريف، ديكور الدكتور محمد أسعد، عرائس الدكتور أمير عبد المسيح، مادة فيلمية ضياء داوود ، رؤية إخراجية عماد عبد العظيم، وذلك في قاعة صلاح جاهين بالعجوزة، بدءًا من ثاني أيام العيد.

ويقدم السيرك القومي بالعجوزة فقراته المميزة بدءًا من ثاني أيام الأضحى المبارك.

ويشارك المركز القومي لثقافة الطفل، في برنامج الفعاليات بمجموعة من الأنشطة تشمل "ورشًا فنية متنوعة، عروض ،عروضً فريق بنات وبس، عروض فريق بنكمل بعض، عروض فريق عرائس الماريونت"، وذلك في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.