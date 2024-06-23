تصميم تطبيق إلكتروني يسجل حضور وغياب الطلاب معتمدا على GPS.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية، تصميم مجموعة من الطلاب تطبيق Loc: Location-Based Attendance والذي يدعم مراقبة وتتبع حضور الطلاب وغيابهم من خلال تسخير أنظمة تحديد المواقع العالمية GPS والذي طرح فكرته وتقنية تنفيذه الدكتورة هدى مختار عميد الكلية.

وقامت كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية، بتسجيل التطبيق بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات(إيتيدا)، للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والأدبية للتطبيق الذي تم ابتكاره وتصميمه تحت إشراف الدكتورة هدى مختار عميد الكلية.

من جهتها، قالت الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية: "استطاع نور الهدى هاني وأحمد سامح الطالبين بالفرقة الثانية بالكلية من تطوير هذا المشروع المبتكر والذى جرى تنفيذه تحت إشراف الدكتور أحمد سلامة والمعيدة نورهان النجار وهذا الإنجاز يعرض خبرة أعضاء هيئة التدريس في صياغة حلول مبتكرة تعالج تحديات العالم الحقيقي.

وأوضحت مختار، أن هذا التطبيق يوفر بيانات وتحليلات حضور وغياب الطلاب في وقتها الحقيقي بشكل سهل الاستخدام، حيث يمد أعضاء هيئة التدريس بهذه المعلومات مع دمجها بأدوات تحليل البيانات والتصور العام للحضور والغياب وعرضها بشكل فعال.