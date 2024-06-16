شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية بلجيكا: الوضع الإنسانى فى غزة مأساوى والسكان بحاجة إلى الإغاثة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي والسكان بحاجة إلى الإغاثة والمساعدة، وقالت: نؤكد ضرورة تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.