الداخلية تكشف ملابسات انتحال عاطل صفة رئيس إحدى الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات بلاغ رئيس إحدى الجامعات بتضرره من أحد الأشخاص انتحل صفته.

وقال رئيس الجامعة في بلاغه إن أحد الأشخاص وضع صورته الشخصية على تطبيق "واتسات" ومراسلة العامة منتحلاً صفته وإيهامهم بتسهيل إجراءات في نطاق عمله، مما تسبب له في أضرار معنوية وأدبية جسيمة.

دلت التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي.

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة المُشار إليها بقصد تحقيق مكاسب مادية وأن المبلغ المالي من مُتحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.