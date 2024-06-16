تحريره في قنا.. كشف ملابسات اختطاف طفل بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات اختطاف طفل بمطروح.

ذكرت الوزارة في بيان أنه تبلغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح من (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم) بحضور سيارة ملاكي قيادة سائق وبرفقته آخر أمام منزله وترجل منها أحدهما واختطف نجله (طالب) حال تواجده أمام المنزل وأدخله عنوة للسيارة ولاذا بالهرب.

دلت التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد مرتكبي الواقعة (5 أشخاص- مقيمين بمحافظتي "قنا، القاهرة") إثر خلاف مالي بين والد الطفل وأحدهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتم تحرير الطفل المختطف حال تواجده بمحافظة قنا، واعترفوا بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.