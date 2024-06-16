شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رفيع المستوى: مصر مستمرة في تكثيف اتصالاتها مع كل الأطراف للوصول لاتفاق هدنة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مصدر رفيع المستوى قبل قليل، عن إن مصر مستمرة في تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق هدنة في غزة في إطار المقترح الأخير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل فى خبر عاجل لها.