شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح للمواطنين من جهاز حماية المستهلك لمواجهة الإعلانات المُضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جهاز حماية المستهلك على إصدار نشرة توعية المستهلكين والحفاظ على حقوقهم تجنبا لأى محاولات من شأنها الإضرار بهم خاصة الإعلانات المضللة منها:

- عدم شراء أو استخدام الأدوية الطبية التي يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية إلا بعد استشارة الطبيب المتخصص .

- التأكد من الإعلانات التي تروج لمراكز الصيانة المعتمدة وخدمة ما بعد البيع والتأكد من رقم الشركة / مركز الصيانة المعتمد من خلال شهادة الضمان "

- عدم التعامل مع شركات إبادة الحشرات التي يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الفضائية إلا بعد التأكد من صحة الترخيص من الجهة المختصة وهي "الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض بـ وزارة الصحة و السكان "

- عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من وجود رقم اخطار الجهاز في الإعلان ،تطبيقا لنص المادة 14 من قانون حماية المستهلك والتي نصت علي عدم - جواز الإعلان عن المسابقات إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل .

- تجاهل الرسائل المستلمة من أرقام مجهولة والتي تحتوي على إعلانات عن أي منتجات أو الإشتراك في مسابقات وهمية .

- التأكد من أسعار السلع قبل وبعد الشراء في حالة وجود إعلان عن تخفيضات وأن يكون السعر المعلن شامل الضرائب والرسوم .

- اعرف حقك وطالب بيه وفى حالة عدم الإلتزام بلغ فورا جهاز حماية المستهلك

- في حالة وجود شكوى أو مخالفة يرجي التواصل فورا بالجهاز عبر الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي