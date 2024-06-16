شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن مقتل جندى آخر من لواء "ناحال" فى معارك جنوب غزة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال قبل قليل، عن مقتل جندى آخر من لواء "ناحال" فى معارك جنوب قطاع غزة اليوم الأحد، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن فى وقت سابق من اليوم، عن مقتل جندي من الكتيبة 601 من سلاح الهندسة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.