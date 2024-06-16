شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: الجيش قد ينهى عمليته فى رفح الفلسطينية دون القضاء على حماس والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش قد ينهي عمليته العسكرية في رفح الفلسطينية دون القضاء على حماس، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قد أكدت أن مسؤول إسرائيلي أكد في رسالة لحماس عبر الوسطاء أن الحرب ستنتهي فقط بالاتفاق.

