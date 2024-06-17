شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار رحلات الأتوبيس النهرى فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الأتوبيس النهرى بالقاهرة، إقبالا كبيرا بالتزامن مع الاحتفال أيام العيد، حيث نظم الأتوبيس رحلات نهرية لـ القناطر الخيرية، من مرس الهابى لاند بالقاهرة - بجوار كوبرى تحيا مصر بالمظلات، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، كما يتم تنظيم رحلات نيلية لمدة ساعة تنطلق من المرسى، بالإضافة لرحلات نيلية من المظلات لمرسى حديقة الحيوان بالجيزة.

ويتم تنظيم الرحلات بشكل يومى، حيث تنطلق الرحلة من المرسى للقناطر الخيرية وتنتظر الركاب فى مرسى القناطر لمدة ساعتين ثم تعود بهم مرة أخرى لمرسى القاهرة بنفس سعر التذكرة.

أسعار الرحلات:

ويتم تنظيم فسحة نيلية وحسب الطلب لمدة ساعة فى النيل بـ35 جنيه، ورحلة لمدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات بـ 70 جنيه، ويتم ركوب الأطفال مجانا، حيث يتم تجميع 50 فرد للرحلة فى أتوبيس مكيف بدورين مجهز بدورات مياه.

وتشمل تذكرة القناطر الخيرية، رحلة ذهاب وعودة من المظلات للقناطر تنتظر الركاب 3 ساعات فى مرسى القناطر، ثم العودة مرة أخرى للمظلات وتستغرق رحلة الذهاب والعودة 4 ساعات تقريبا ما يجعلها فسحة نيلية ممتعة.

وأكد مسئولى المرسى، أن الأتوبيس النهرى مأمن للغاية، به شرطة وأمن وأطواق نجاه لكل فرد، والوحدة مجهزة بها 3 بحارين وميكانيكى، حيث تتوفر بالمركب عوامل الآمان والسلامة، ويتم المراقبة والمتابعة من الهيئة العامة للنقل النهري، وشرطة المسطحات المائية وشرطة النقل العام، وأمن هيئة النقل العام، ومتابعة رئيس هيئة النقل العام.

