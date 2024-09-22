الامارات | مدرب العين كريسبو: لم أتوقع الفوز بسداسية على أوكلاند.. هدفنا نهائيات قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب العين الأرجنتيني هيرنان كيريسبو، أن هدف فريقه هو الوصول للمراحل النهائية لكأس القارات "الإنتركونتيننتال" في قطر، وعدم الاكتفاء بما حققه في مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي "بطل أوقيانوسيا".

وقال في تصريحات صحافية عقب المباراة: "كنا نعلم أننا لن نواجه فريقا سهلاً لأنه بطل قارة بأكملها.. كنا واثقين في الفوز لأن المباراة ستقام على ملعبنا وبين جماهيرنا.. لكن ليس من السهل أن تفوز بستة أهداف.

وأضاف: "أكثر ما أسعدنا هو عدم الخروج بأي إصابات على مستوى اللاعبين وهذا هو الأهم بالنسبة لي.. نُريد أن نحافظ على لاعبينا قدر المستطاع وهذا ما دفعني لإراحة عدد كبير".

وتابع: "نعرف أهدافنا جيدا في هذا الموسم الشاق، وكان ينبغي علينا أن نوسع قاعدة اللاعبين المشاركين في المباريات، وهذا ما فعلناه أمام أوكلاند سيتي.. منحنا الفرصة لبعض اللاعبين لأننا في مرحلة بناء فريق يكون لديه من الخبرات ما يُمكنه من خوض منافسات خارجية من العيار الثقيل وهذا ما نقوم به حاليا".

وتابع: "ينتظرنا أكثر من شهر على مباراتنا ضد الأهلي المصري، وهذا يجعلنا نتجه إلى الاستحقاقات المحلية والآسيوية التي تنتظرنا، ونعمل بالفكر والأسلوب نفسه بمنح الفرصة بشكل متواصل لكافة اللاعبين لدينا للظهور في المباريات من أجل إراحة البعض منهم".