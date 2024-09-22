العين يضرب أوكلاند بسداسية ويواجه الأهلي في كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل فريق العين الإماراتي، لمواجهة الأهلى فى الدور المقبل من بطولة "كأس إنتركونتيننتال"، عقب فوزه الكبير على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 6-2، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب هزاع بن زايد، فى افتتاح النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم لعام 2024، ضمن منافسات الدور التمهيدي.

سجل كاردوسو هدف التقدم لصالح العين في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء، ثم أضاف سيكو بابا الهدف الثانى فى الدقيقة 11 من اللقاء.

وجاء الهدف الثالث للفريق الإماراتى عن طريق ماتياس بالاسيوس، بينما أحرز ثنائية أوكلاند سيتي جيرسون لاجوس وماير بيفان فى الدقيقتين 43 و54.

وأضاف النجم المغربى سفيان رحيمى، الذى شارك فى المباراة كبديل رباعية العين ضد اوكلاند فى الدقيقة 78.

وفى الوقت بدل الضائع، نجح العين في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق كاكو وسفيان رحيمي في الدقيقة 3+90 و4+90.

وبهذا الفوز، يضرب الفريق الإماراتى موعدا مع الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة الدولى يوم 29 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر يلتقي الفائز من مواجهة العين والأهلى مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين بطل أمريكا الجنوبية وباتشوكا المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية، والتي ستقام فى العاصمة القطرية الدوحة يوم 11 ديسمبر المقبل.