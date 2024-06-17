شكرا لقرائتكم خبر عن الكرشة وجبة أساسية فى مصر وأمريكا اللاتينية والصين وغنية بالبروتين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن الكرشة تُعد وجبة غذائية أساسية فى عدة دول ليست فى مصر فقط، مثل: أمريكا اللاتينية والصين، حيث أنها مصدر غير مكلف للبروتين، وأوضحت أن لها العديد من الفوائد، من بينها:

1- مصدر جيد لـ البروتين قليل الدسم.

2- غنية بفيتامين بـ 12.

3- تساعد في الحفاظ على صحة البشرة والشعر والعينين والكبد.

4- تقوى جهاز المناعة وتساعد في إنتاج الحمض النووي والوقاية من فقر الدم.

5- مصدر جيد للفوسفور، الذى يساعد الجسم على تكسير الدهون والكربوهيدرات.

6- ضرورية لإنتاج عظام وأسنان صحية.

7- تساعد فى إنتاج البروتين وإصلاح الخلايا والأنسجة.

8- مصدر جيد للزنك، لعلاج الجروح وتحويل الكربوهيدرات إلى طاقة قابلة للاستخدام.

9- مهمة للحفاظ على الصحة ووظائف الجسم.

10- ضرورية لصحة الجهاز المناعي ولانقسام الخلايا ونموها.

11- يستخدم جسمك الزنك.

12- تقلل الشهية وتساعد على فقدان الوزن.

ولفتت إلى وجود عددا من سلبيات تناولها، منها:

1- الكرشة مرتفعة نسبيًا في نسبة الكوليسترول، لذلك لا تناسب من يعانى من زيادة الكوليسترول.

2- يجب التأكد من تنظيفها جيدًا قبل طهيها، حتى لا تصيب الإنسان عند تناولها بالأمراض .

3- لها رائحة وطعم وملمس مميز قد يوقف بعض الناس عن تناولها.

4- طهيها يحتاج لفترة طويلة، عادة من ساعتين إلى ثلاث ساعات.