شكرا لقرائتكم خبر عن الكرشة وجبة أساسية فى مصر وأمريكا اللاتينية والصين وغنية بالبروتين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن الكرشة تُعد وجبة غذائية أساسية فى عدة دول ليست فى مصر فقط، مثل: أمريكا اللاتينية والصين، حيث أنها مصدر غير مكلف للبروتين، وأوضحت أن لها العديد من الفوائد، من بينها:
1- مصدر جيد لـ البروتين قليل الدسم.
2- غنية بفيتامين بـ 12.
3- تساعد في الحفاظ على صحة البشرة والشعر والعينين والكبد.
4- تقوى جهاز المناعة وتساعد في إنتاج الحمض النووي والوقاية من فقر الدم.
5- مصدر جيد للفوسفور، الذى يساعد الجسم على تكسير الدهون والكربوهيدرات.
6- ضرورية لإنتاج عظام وأسنان صحية.
7- تساعد فى إنتاج البروتين وإصلاح الخلايا والأنسجة.
8- مصدر جيد للزنك، لعلاج الجروح وتحويل الكربوهيدرات إلى طاقة قابلة للاستخدام.
9- مهمة للحفاظ على الصحة ووظائف الجسم.
10- ضرورية لصحة الجهاز المناعي ولانقسام الخلايا ونموها.
11- يستخدم جسمك الزنك.
12- تقلل الشهية وتساعد على فقدان الوزن.
ولفتت إلى وجود عددا من سلبيات تناولها، منها:
1- الكرشة مرتفعة نسبيًا في نسبة الكوليسترول، لذلك لا تناسب من يعانى من زيادة الكوليسترول.
2- يجب التأكد من تنظيفها جيدًا قبل طهيها، حتى لا تصيب الإنسان عند تناولها بالأمراض .
3- لها رائحة وطعم وملمس مميز قد يوقف بعض الناس عن تناولها.
4- طهيها يحتاج لفترة طويلة، عادة من ساعتين إلى ثلاث ساعات.
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