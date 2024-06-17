شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تلزم لجان ثانوية عامة بتوزيع البابل شيت على الطلاب 8:50 دقيقة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءاتها المكثفة استعداداً لاستئناف امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، حيث من المقرر أن يعقد امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت المقبل الموافق 22 يونيو 2024.

وفى هذا الإطار، اطمأن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على مواصلة مراجعة أعمال الصيانة فى كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية واتخاذ كافة الاجراءات التى من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

كما وجه الوزير مديرى الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتأكد من توفير المراوح داخل اللجان الامتحانية.

كما شدد الدكتور رضا حجازى على التزام جميع اللجان بتوزيع البابل شيت على الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم وتسليم ورق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة.

وقد شدد الدكتور رضا حجازى أيضا على التزام الملاحظين بالهدوء أثناء امتحان الطلاب لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز فى الاجابة، فضلا عن مواصلة اجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان والحرص على عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أى أجهزة إلكترونية أثناء الامتحان.

كما وجه الدكتور رضا حجازى بمواصلة تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمختلف المقرات المحددة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف توفير خدمة تعليمية مجانية للطلاب تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.