شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مالطا تعرب عن تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت رئيسة مالطا الجديدة ميريام سبيتيري ديبونو، عن اعتزازها بالعلاقات التاريخية مع مصر، وتطلعها لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال لقاء عقده السفير خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية في فاليتا، مع الرئيسة المالطية الجديدة بمناسبة توليها المنصب مطلع أبريل 2024، حيث نقل السفير المصري تهانئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديبونو على تقلدها منصب رئيس الجمهورية، وتمنياته لها بالتوفيق والسداد.



وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الإثنين أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، والقضايا ذات الاهتمام المشترك دولياً، وفي إقليم البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، والدور المصري في الوساطة لوقف الحرب على قطاع غزة، وكذا جهود مالطا في إطار عضويتها في مجلس الأمن؛ لدعم استدامة دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع والدعوة لوقف إطلاق النار.