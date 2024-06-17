شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح جهاز حماية المستهلك عند شراء الأجهزة الكهربائية تجنبا للغش.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جهاز حماية المستهلك بعض النصائح للمواطنين عند شراء الأجهزة الكهربائية للحصول على أجهزة مطابقة للمواصفات القياسية وتجنب حالات الغش والتدليس.

أولا عند اختيار الأجهزة الكهربائية يجب مراعاة الآتي.

تحديد إمكانيات ومواصفات السلعة المطلوبة والغرض من شرائها .

يتم مقارنة سعر السلعة ومواصفاتها بمثيلتها في السوق خاصة استهلاك الطاقة .

التأكد من الاسم والعلامة التجارية .

التأكد من بلد المنشأ والوكيل أو المستورد .

الاطلاع على مدة وشروط وبيانات الضمان .

التأكد من توافر مراكز خدمة ما بعد البيع الخاصة بالسلعة.

في حالة الاستلام الآجل يتم تحديد ميعاد الاستلام في إيصال الحجز ، او فاتورة الشراء.

ثانيا :عند الشراء يجب مراعاة بعض الأمور :

فحص السلعة عند الاستلام والتأكد من كفاءة عملها ووجود كل المواصفات المتفق عليها وتجربتها .

التأكد من الحصول على فاتورة صادرة من محل الشراء .

التأكد من الحصول على شهادة ضمان صادرة من الشركة الضامنة .

في حالة شراء "سلعة مستعملة " لابد وأن يكتب حالتها وما بها من عيوب في فاتورة الشراء .

ثالثا : بعد عملية الشراء

يتم التركيب من خلال الشركة للحفاظ على الضمان .

قراءة دليل استخدام السلعة والإرشادات الخاصة بها لتجنب حدوث أي تلف في السلعة بسبب سوء الاستخدام .

تجربة السلعة بشكل كاف للتأكد من خلوها من العيوب.

في حالة ظهور أي عيوب أو نقص في المواصفات المتفق عليها يجب أن تلجأ فوراً للتاجر لاسترجاع أو استبدال السلعة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ استلامها.

يتم التركيب في خلال شهرين من تاريخ الاستلام .

تجنب مراكز الصيانة الغير معتمدة و يكون الاتصال برقم خدمة ما بعد البيع الثابت بشهادة الضمان.

وفى حالة عدم الالتزام يتم التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي.