مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل وإصابة عدد من المواطنين، جرّاء قصف القوّات الإسرائيليّة لمنزل يعود لعائلة "دواس"، في منطقة الحكر في دير البلح وسط قطاع غزة". وتواصل القوّات الإسرائيليّة عدوانها على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 41,391 شخصًا أغلبيّتهم من النّساء والأطفال، وإصابة 95,760 آخرين، في حصيلة غير نهائيّة، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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