شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. استعدادات لمواجهة خطر الفيضانات المتزايد في فرانكفورت والان نبدء بالتفاصيل

خطر الفيضانات في ألمانيا

استثمار ما يقرب من مليار يورو

الدمام - شريف احمد - تفقد ديتمار فويدكه، رئيس حكومة ولاية براندنبورج الألمانية الاستعدادات لمواجهة خطر الفيضانات المتزايد في مدينة فرانكفورت آن دير أودر (الواقعة على نهر أودر) أقصى شرق ألمانيا.وزار فويدكه سكان محليين وقوات إطفاء كانت تقوم بملء أكياس رمل في منطقة كانت الفيضانات غمرتها في عامي 1997 و2010.وقال فويدكه:" هناك توتر في الأجواء لأن مستوى المياه في نهر الأودر سيرتفع بشكل ملحوظ في الأيام القادمة".وأضاف: "من المحتمل أن يكون هذا هو أسوأ فيضان منذ عام .2010"، مشيرًا إلى ضرورة استخدام كل القوى المتاحة من أجل حماية الناس وممتلكاتهم.وبين أن الولاية لديها خبرة طويلة في مهام التعامل مع حالات الفيضانات، لافتًا إلى استثمار ما يقرب من مليار يورو في بناء السدود خلال العقود الماضية.وفقا لوزارة البيئة في الولاية، فإنه يجب أن يوضع في الحسبان احتمال ارتفاع منسوب المياه في نهر أودر بشكل كبير، الأسبوع المقبل بعد فترة من استقرار منسوب المياه.ومن المتوقع أن تصل حالة التأهب إلى الدرجة الثالثة في فرانكفورت (أودر) اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وإلى الدرجة الرابعة من يوم الأربعاء.