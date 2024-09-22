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إعصار يدمّر ممتلكات في بلدة ألدرشوت جنوب غرب لندن

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د ب أ - لندن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار يدمّر ممتلكات في بلدة ألدرشوت جنوب غرب لندن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت تقارير، أن إعصارًا اجتاح بلدة ألدرشوت الانجليزية، جنوب غرب لندن.
وتسبب الإعصار في أضرار بالممتلكات وسقوط أشجار، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) اليوم السبت.

أعاصير وعواصف

ولم يسفر الإعصار الذي وقع في الساعة 12 مساء أمس الجمعة عن إصابة أي شخص في البلدة.
وذكرت هيئة أبحاث الأعاصير والعواصف، أنها تعقبت طول حركة الإعصار وتبينت أنه بطول كيلومترين.

إعصار من فئة "تي "1 أو "تي 2"

وأوضحت أنهم منحوا تقييمًا مبدئيًا لفئة الإعصار باعتبارها "تي "1 أو "تي 2" مما يجعله إعصارًا خفيفًا أو معتدلًا.
وقال متحدث باسم مرفق الإطفاء والإنقاذ في هامشاير وإيل أوف وايت: "كان رجال الإطفاء جزءًا من استجابة مشتركة لحادث في ألدرشوت أمس، بعدما لحقت أضرار بعدد من الممتلكات والأشجار إثر الرياح القوية".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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