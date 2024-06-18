شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة لمرضى قصور الغدة الجار درقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ــ وليد عبد السلامالثلاثاء، 18 يونيو 2024 04:00 ص
قدمت وزارة الصحة والسكان حزمة من النصائح المهمة لمرضى قصور الغدة الدرقية: حيث تضمنت الآتى:
-الاهتمام بالتثقيف الصحي حول مرض قصور نشاط الغدة الجار درقية وكيفية التعامل والتعايش معه.
-الالتزام بالخطة العلاجية الموصوفة من الطبيب المُختص.
-متابعة ظهور أي أعراض قبل الخضوع لعملية جراحية بالغدة الدرقية أو الغدة الجار درقية.
-مراجعة الطبيب لإجراء تقييم دوري ومتابعة التحاليل الخاصة.
-الاتصال على الفور بالطبيب عند حدوث أي أعراض حديثة غير معتادة.
-اتباع نظام غذائي عالي الكالسيوم ومنخفض الفوسفور، مثال: منتجات الألبان والخضراوات الورقية الخضراء وفول الصويا والمكسرات والسردين.
وأكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة الرجوع إلى الطبيب والصيدلي لوضع خطة علاجية مناسبة ومعرفة كيفية التعامل مع المرض.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز