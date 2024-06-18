شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة لمرضى قصور الغدة الجار درقية والان مع تفاصيل الخبر

قدمت وزارة الصحة والسكان حزمة من النصائح المهمة لمرضى قصور الغدة الدرقية: حيث تضمنت الآتى:

-الاهتمام بالتثقيف الصحي حول مرض قصور نشاط الغدة الجار درقية وكيفية التعامل والتعايش معه.

-الالتزام بالخطة العلاجية الموصوفة من الطبيب المُختص.

-متابعة ظهور أي أعراض قبل الخضوع لعملية جراحية بالغدة الدرقية أو الغدة الجار درقية.

-مراجعة الطبيب لإجراء تقييم دوري ومتابعة التحاليل الخاصة.

-الاتصال على الفور بالطبيب عند حدوث أي أعراض حديثة غير معتادة.

-اتباع نظام غذائي عالي الكالسيوم ومنخفض الفوسفور، مثال: منتجات الألبان والخضراوات الورقية الخضراء وفول الصويا والمكسرات والسردين.

وأكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة الرجوع إلى الطبيب والصيدلي لوضع خطة علاجية مناسبة ومعرفة كيفية التعامل مع المرض.