شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا عدوان إسرائيل على غزة لـ37 ألفا و372 شهيدا و85 ألفا و452 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 25 شهيدا و80 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، منذ قليل، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37372 شهيدا و85452 مصابا منذ 7 أكتوبر، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.