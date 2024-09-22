قوى الأمن عمّمت صورة مفقودة سورية غادرت منزلها في محلة حي السلم ولم تعد

عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: لينا ناصر الطعمة (من مواليد عام 1993، سورية). التي غادرت بتاريخ 19-9-2024 منزل ذويها الكائن في محلة حي السلم، ولم تعُد لغاية تاريخه.

وطلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 433140-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.