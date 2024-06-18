شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: المنظومة الصحية فقدت أكثر من 70% من القدرة السريرية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن المنظومة الصحية فقدت أكثر من 70% من القدرة السريرية في قطاع غزة وتكافح لإسناد المستشفيات المتبقية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت وزارة الصحة: نعمل على إنشاء مستشفيات ميدانية رغم عدم قدرتها على توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.