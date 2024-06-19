شكرا لقرائتكم خبر عن خلاصة اللغة الفرنسية.. 31 سؤالا مهما لن يخرج عنها امتحان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” نموذجًا استرشاديًا لامتحان مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة، يتضمن 31 سؤالًا هامًا، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، والتي تستمر حتى 20 يوليو المقبل.

وفى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتشمل (الفرنسية، والأسبانية، والإيطالية، والألمانية، والصينية، واللغة الإنجليزية)، تكون عدد الأسئلة 31 سؤالًا، منها سؤالين مقالى وباقى الأسئلة اختيار من متعدد، ويتم الإجابة عنها فى ساعتين ومخصص لها 40 درجة.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات وطريقة إجابة طلاب الثانوية العامة عن الأسئلة الاختيارية بشكل صحيح، والتى تمثل 85% بكل مادة، موضحة أنه يجب على الطالب التأكد من رقم الإجابة فى كراسة البابل شيت بما يقابلها فى كراسة الأسئلة على أن يستخدم الطالب مسطرة لتحديد رقم الإجابة فى كراسة البابل شيت لعدم حدوث أى خطأ أو تداخل بين رقم السؤال فى كراسة الأسئلة وترتيبه الإجابة فى البابل شيت.

وأشارت الوزارة إلى أن يجب على الطالب التأكد من أن لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة، وأن يقوم بقراءة السؤال بعناية وعدم التسرع فى الإجابة لانه ستكون الإجابات الواردة على كل سؤال متشابهة ولكن هناك واحدة هى الصحيحة فقط، لأن الإجابات سوف تكشف مستوى الطالب ومدى تحقيقه لنواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى.

وبالتزامن مع انطلاق ماراثون الامتحانات، ينشر تليفزيون ”الخليج 365” يوميًا، وبشكل مكثف، فيديوهات وحصص مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وطريقة الحل النموذجية.