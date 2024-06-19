شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الدواء المصرية: إنتاج 26 مليون عبوة خلال الفترة من 2021 و 2023 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مدينة الدواء المصرية إنتاج 26 مليون عبوة دواء خلال الفترة من (2021-2023).

وأوضحت وفقا لما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه من المستهدف أن تصل إلى 60 مليون عبوة، بالإضافة إلى 95 مستحضرًا دوائيًّا جديدًا في نهاية عام 2024، وذلك بالتعاون مع 7 شركات رائدة في مجال الصناعة الدوائية.



