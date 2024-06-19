أخبار مصر

مدينة الدواء المصرية: إنتاج 26 مليون عبوة خلال الفترة من 2021 و 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الدواء المصرية: إنتاج 26 مليون عبوة خلال الفترة من 2021 و 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 19 يونيو 2024 02:09 م

أعلنت مدينة الدواء المصرية إنتاج 26 مليون عبوة دواء خلال الفترة من (2021-2023).

وأوضحت وفقا لما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه من المستهدف أن تصل إلى 60 مليون عبوة، بالإضافة إلى 95 مستحضرًا دوائيًّا جديدًا في نهاية عام 2024، وذلك بالتعاون مع 7 شركات رائدة في مجال الصناعة الدوائية.

 


 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements