شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: إصابة 12 جنديا فى معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال، قبل قليل، عن إصابة 12 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأضاف أن 662 ضابطا وجنديا قتلوا و582 أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأوضح جيش الاحتلال، أن 3860 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب بينهم 1947 جرحوا خلال الهجوم البرى.