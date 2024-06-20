شكرا لقرائتكم خبر عن 54 مليون جنيه دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة فى موازنة 2025/24 والان مع تفاصيل الخبر

تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024/2025 نحو 54 مليون جنيه، حسبما يؤكد البيان المالي المقدم من وزير المالية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ووفقا للبيان المالي، يمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد مقدر من المستفيدات يبلغ نحو 271.5 ألف امرأة معيلة بواقع مبلغ 200 جنيه سنوياً عن كل امرأة معيلة.

يشار إلى أن تقديرات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2024/2025 نحو 3.338 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن هذه المخصصات تأتي تحت بند "الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية"، والتي قدر لها بموازنة العام المالي الجديد 2024/25 نحو 231.6 مليار جنية مقابل 208.9 مليار جنيه العام المالي السابق.