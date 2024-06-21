مصطفى بكري يوضح حقيقة التشكيل الوزاري خلال ساعات.. ويكشف مفاجأة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

نفى الإعلامي مصطفى بكري، صحة ما يتم تداوله عن إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات معلقا: مشاورات التشكيل الوزاري مستمرة حتى الآن.

وأكد "بكري"، خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يكثف لقاءاته بالعديد من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية من الخبرات الوطنية دوليًا و محليًا.

وتابع: "التشكيل الحكومي سيعقبه حركة المحافظين مباشرة"، معلقًا: "هناك بعض المحافظين بدأوا يلملموا أوراقهم، ولكنهم مستمرون في تسيير الأعمال حتى موعد التشكيل".

وعلق مصطفى بكري قائلا: إعلان التشكيل الوزاري سيكون خلال أيام وليس بالقريب العاجل كما يزعم البعض، لافتًا إلى أنه حال إعلان الحكومة سيتم حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس بعد عرض الأسماء عليه من قبل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار إلى أن مدبولي سيحضر إلى مجلس النواب فور أداء اليمين وتقديم التشكيل وخطة عمل الوزراء الجدد، على أن يتم تشكيل لجنة من مجلس النواب يرأسها أحد وكيلي المجلس بمشاركة نواب المعارضة والمستقلين لإبداء الرأي فيها.