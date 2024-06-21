"جريمة بشعة في حلوان".. العثور على جثة سائق توك توك مذبوحة في نهر النيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

عثر رجال مباحث القاهرة، على جثة سائق توك توك مذبوحا وملقى في نهر النيل بكورنيش حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره مقتولا وملقاة بنهر النيل بجوار مبنى ركن فاروق بالكورنيش.

انتقلت على الفور قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الوقعة، وتبين أن الشاب يدعى "أحمد .م" يبلغ 23 سنة، سائق توك توك ومقيم بالعزبة القبلية.

ويكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف المتورط فيها والقبض عليه.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.