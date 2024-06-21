ضبط طفل لاتهامه بهتك عرض 7 من جيرانه في الزاوية الحمراء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء على طفل في عقده الثاني من العمر لاتهامه بهتك عرض عدد من الأطفال من جيرانه بالمنطقة.

تلقى الرائد أحمد بدر، معاون مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغ من 7 أشخاص مقيمين بدائرة القسم يتهمون طفلا يبلغ من العمر 11 عاما بالتعدي جنسيًا على أبنائهم داخل شقة سكنية في دائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وبإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، موضحا أنه تعدى على الأطفال وهتك عرضهم بعد أن استدارجهم تحت تهديد السلاح.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إحالة المتهم لنيابة الطفل حتى استكمال التحقيقات.