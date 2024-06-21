شكرا لقرائتكم خبر عن لأعضاء نقابة الأطباء.. تعرف على خطوات القيد بجدول الأخصائيين أو الاستشاريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم النقابة العامة للأطباء، جدول خاص بـ الأخصائيين والاستشاريين، ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير خطوات القيد بهم، وهى كالتالى:

(1) الأوراق المطلوبة:

- كارنيه النقابة

- سداد اشتراك النقابة المتأخر

- ما يثبت حصول الطبيب علي الدرجة العلمية ( مع إحضار الأصل).

- ما يثبت أن الطبيب كان يعمل فعلياً في مجال التخصص محل الترقية "علي قوة العمل" بعد سنة من حصوله علي الدرجة العلمية، أو قرار إنهاء الخدمة مع بيان حالة وظيفية من المكان الخاص



تسجيل الأخصائيين والاستشاريين

(2) تحتسب الدرجة العلمية كدرجة مكملة للتخصص في الحالات الاتية :

- اذا كانت في نفس التخصص العام.

- اذا كانت في تخصص دقيق مرتبط بالتخصص العام .

- يتم تسجيل الدرجة الفنية فقط للتخصص العام، أما بالنسبة للتخصصات الدقيقة فلا تسجل إلا بمسماها فقط دون درجة فنية ، ويحق للطبيب التسجيل في تخصص دقيق واحد وهو الذي قيد الممارسة الحالية بالنسبة للطبيب.



الدرجة العلمية



