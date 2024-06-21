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هل يجوز تقديم طلب إجازة وضع حال وفاة الطفل؟.. القانون يوضح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

حددت المادة 144 من اللائحة التنفيذية لـ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأحقية الموظفة في إجازة الوضع المنصوص عليها في المادة 52 من القانون وذلك حتى وإن توفى مولودها.

كما أحق القانون للموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية حتى وإن توفى مولودها. وتبدأ إجازة الوضع من اليوم التالي للوضع ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص وذلك وفقا للمادة رقم (52) من القانون والمادة رقم (144) من اللائحة التنفيذية.

كما منحت المادة رقم (53) من القانون الحق للموظفة في الحصول على إجازة خاصة بدون أجر إذا سافر زوجها إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل وذلك طوال مدة بقاء الزوج بالخارج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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