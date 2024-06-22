شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام خدمة الإبلاغ عن تعديات الطرق أو سرقة أعمدة الإنارة والان مع تفاصيل الخبر

خصصت الهيئة العامة للطرق والكباري، أرقام لتلقى شكاوي وبلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم 19487 وعلى رقم 01207255273 ومتاح خدمة واتس اب على رقم 01207255273 والذي يمكن من خلاله إرسال صور وفيديوهات المخالفات والتعديات، وأماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري على تحقيق الانضباط وتأمين وسلامة الطرق ومنع التعديات (إلقاء المخلفات على الطريق - سرقة العلامات الإرشادية - فتح مسارات عشوائية وتكسير الفواصل الخرسانية - سرقة كوابل واعمدة الانارة - سرقة الأسوار المعدنية الكبارى - أخرى).