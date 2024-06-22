شكرا لقرائتكم خبر عن أخى رافض يسلمنى حقى فى الميراث أعمل إيه؟.. مكتب شكاوى المرأة يرد والان مع تفاصيل الخبر

"عملنا قسمة بالتراضي على الميراث أنا وإخواتي، وكل واحد عارف نصيبه فين، لكن أحد إخواتي أخذ نصيبي ورفض تسليمه لى أعمل إيه؟"، كان من بين الأسئلة التي وصلت مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة على خط الاستشارات 15115، حيث تستغيث سيدة بعد رفض تسليمها حقها في الميراث.

خط الاستشارات 15115 أجاب: "تقدري تعملي إجراء قانوني للمطالبة بتسليم حصة ميراثية وفقا لعقد الاتفاق دعوى مدنية بيصدر فيها حكم بتسليمك نصيبك عن طريق القوة، وكمان تقدري تعملي محضر ضده لو رافض يسلمك نصيبك".

ويتلقى خط الاستشارات 15115 التابع لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تساؤلات السيدات على مدار الساعة ويقدم لهم كافة أوجه الدعم بداية من الرأي القانوني، فضلا عن اتخاذ إجراءات الخاصة بالإحالة للشكاوى التي تتطلب التدخل ، ومن هذا يقدم خط الاستشارات إجابات على مجموعة من التساؤلات التي وردت للخط وينشرها عبر صفحته الرسمية، حيث يتلقى التساؤلات أيضا على الواتساب 01007525600 ورسائل صفحة مكتب الشكاوى تحت شعار "احنا معاكى".

ويقوم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة بتوفير سبل الحماية والدعم للمرأة المصرية والمساهمة في خلق بيئة اجتماعية وتشريعية آمنة لها تتمتع من خلالها بكافة حقوقها القانونية والدستورية والاجتماعية، نظرا لكونه أحد الآليات التنفيذية للمجلس، وأحد أهم حلقات الوصل مع النساء فى المجتمع المصري واللاتي قد يتعرضن لأية ممارسات تمثل تمييزا أو عنف ضدهن أو تمثل انتهاكا لحقوقهن التى يضمنها لهن الدستور والقانون أو إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، سواء حدث ذلك فى المجال العام أو المجال الخاص.