شهداء الحج.. ثروت سويلم يشيد بتوجيهات السيسي بسرعة إنهاء إجراءات الدفن -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة من السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في رعاية المصريين خلال موسم الحج الحالي، وحرصها على تقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين .

وقال سويلم، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، إن المملكة السعودية الشقيقة شهدت قيام أعداد غير مسبوقة بأداء فريضة الحج هذا العام، وبذلت المملكة جهدًا عظيمًا، ليشاهد جموع الحجاج تنظيمًا من الصعب أن يتكرر في دولة أخرى، وقدمت المملكة صورة مميزة في التنظيم، رغم أنه كان من أكثر المواسم تزايدًا في أعداد الحجاج لأداء مناسك الحج .

وأكد سويلم أن القنصلية المصرية بجدة بذلت جهدًا مميزًا لرعاية ما يقارب من مليون مصري في جدة ومكة، وكان هناك حرص من السفير أحمد عبد المجيد، القنصل العام بجدة، على توفير كل الخدمات للمصريين وتسهيل أي معوقات حرصًا على تأديتهم مناسك الحج.

وأشاد النائب بالجهد العظيم من السفير وكتيبة الأبطال المساعدين بالسفارة؛ خصوصًا بعد تزايد أعداد شهداء الحج في عرفة والمزدلفة ومنى، وهو ما استدعى تشكيل إدارة أزمات بالسفارة برئاسة السفير أحمد عبد المجيد؛ لتسهيل إجراءات استخراج تصاريح الدفن في أقصى سرعة ممكنة في ظل تلك الظروف الصعبة، مؤكدًا أن السفارة المصرية تضم كتيبة نجاح بقيادة السفير أحمد عبد المجيد؛ خصوصًا أنها تواجه أزمة من أصعب الأزمات، مشيدًا بتخصيص الخط الساخن 0500054094؛ لتلقي كل الشكاوى والعمل على سرعة حلها.

وقدم النائب الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهه بسرعة إنهاء إجراءات دفن شهداء الحج، مشيدًا بحرص الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على تسهيل كل إجراءات المصريين من شهداء الحج ودفنهم في مقابر شهداء الحج بمكة المكرمة، ورعاية أهالي المتوفين، وتسهيل عودتهم إلى مصر، وفقًا لتوجيهات الملك سلمان خادم الحرمَين الشريفَين.

وقدم النائب ثروت سويلم الشكر والتقدير إلى المستشار ترك آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه، "الذي أصدر تعليمات لمكتبه بالتنسيق معي، حيث أوجد في الممكلة العربية السعودية لأداء فريضة الحج؛ لتسهيل كل الإجراءات لأهالي الحجاج المصريين، حتى ينتهوا من دفن الشهداء وعودة ذويهم إلى مصر".