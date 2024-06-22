الوزراء: تنسيق مستمر مع السلطات السعودية لمتابعة أوضاع الحجاج المفقودين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى وجود عدد كبير من الحجاج غير النظاميين الذين لم يتلقوا أي خدمات مما أدى إلى وقوع مشكلات خلال موسم الحج هذا العام.

خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية هبة جلال ببرنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أكد المتحدث، أن وزارة الخارجية المصرية قد حثت المواطنين الذين فقدوا الاتصال بذويهم أثناء أداء مناسك الحج لهذا الموسم التواصل المباشر مع القنصلية المصرية في مدينة جدة أو القطاع القنصلي في الوزارة بالقاهرة.

وأضاف المستشار الحمصاني، أنه يجري التنسيق مع السلطات السعودية لمتابعة أوضاع الحجاج المفقودين والتأكد من سلامتهم عبر القنوات الدبلوماسية المختلفة، بما في ذلك البعثة القنصلية والسفارة المصريتين في المملكة،

كما أشار متحدث الوزراء، إلى إنشاء غرفتي عمليات للطوارئ في القنصلية المصرية في جدة ووزارة الخارجية في القاهرة للتعامل مع أية مستجدات بهذا الصدد.