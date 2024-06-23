محافظ الجيزة يوجه بتكثيف جهود ضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المعروضة للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد مسئولي الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق؛ لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين.

جاء ذلك عقب اطلاع المحافظ اليوم الأحد على تقرير مباحث التموين الخاص بنتائج عدد من الحملات التفتيشية؛ لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن.

وقال المحافظ إن الحملات أسفرت عن ضبط 2423 قضية تموينية بإجمالي مضبوطات بلغ 205 أطنان لحوم وأسمدة، و42 ألفًا و646 وحدة مواد غذائية و3532 لتر زيت وسولار.

وأضاف أنه تم ضبط 1587 قضية بمجال المحال العامة لإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلى من السعر الرسمي، و87 قضية بمجال الغش التجاري والتدليس شملت (سكر، ومسلى، وزيت، وملبن، وشوكولاتة، ودقيق، وسجائر، وأرز، ومكرونة، وكبدة، ورنجة، وفسيخ، وخضروات مجففة، ومرقة دجاج، وألوان صناعية، وحلوى، وعسل أسود، وأسمنت، وخل).

وتابع أنه تم ضبط 25 قضية بقطاع المخابز للاستيلاء على دقيق بلدي مدعم ونخالة وإنتاج خبز أقل من المواصفات وإدارة مخبز بدون ترخيص، و6 قضايا للذبح خارج المجازر الحكومية وقضية للاستيلاء على أسمدة زراعية مدعمة، وأخرى للاستيلاء على إسطوانات البوتاجاز..وعلى الفور تم مصادرة المضبوطات وتحرير محاضر بالوقائع.