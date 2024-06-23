أول تعليق من "الزراعة" بشأن انتحار شخص من فوق أحد مبانيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف المستشار أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، تفاصيل واقعة انتحار أحد الأشخاص من أعلى أحد المبان التابعة لها.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لمصراوي: إن المدعو يسمى خ.أ.ع، وقد ألقى بنفسه من أعلى مبنى التغذية المدرسية التابع للوزارة موضحا بأنه يعمل سائقا على أحد عربات النقل التي تقوم بتوزيع المواد الغذائية على مديريات التربية والتعليم.

وحول سبب انتحاره، قال إبراهيم: الموظف كان قد حصل على أجازة مرضية لمدة عام من المقرر أن تنتهي في 30 نوفمبر 2024 الأمر الذي يؤكد عدم صحة الأنباء التي تتردد بتعرضه لظلم أو تضييق داخل أروقة العمل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بإلقاء أحد الأشخاص نفسه من أعلى أحد مباني وزارة الزراعة بمنطقة الدقي، بمحافظة الجيزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسرح الحادث في وزارة الزراعة، وتبين مصرع شخص جراء سقوطه من أعلى أحد مباني الوزارة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.