شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالإثنين، 24 يونيو 2024 11:05 ص
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
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