تأييد حبس الفنان محمد غنيم 3 سنوات بتهمة تهديد طليقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أيدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، حكم حبس الفنان محمد غنيم 3 سنوات بتهمة تهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.

كانت جنايات القاهرة قضت في وقت سابق بحبس "غنيم" 3 سنوات غيابيًا، تقدم على أثرها محاميه إسماعيل بركة بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.

نسبت النيابة للمتهم محمد غنيم تهديد طليقته بإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بالقتل، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

كما أسندت له في القضية رقم 15486 لسنة 2022 أنه هدد المجني عليها "ر. ن" كتابة وشفها بارتكاب جريمة ضد النفس مهددًا إياها بالقتل وإفشاء أمور خادشة بالشرف وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالي.

وجهت له تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهابإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وسبها وقذفها.