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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة يونيو

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محمد اسماعيل - القاهرة - ‏ شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة يونيو

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية، والشعب المصري؛ بمناسبة الذكرى ال 11 لثورة 30 يونيه.

وبحسب بيان، الجمعة، دعا شيخ الأزهر المولَّى عز ‏وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يقيها كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن يجعلها واحةً للأمن والأمان، وأن ‏يوفق قادتها لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يهيئ لشعبها كل سبل القوة والرخاء والسلام ‏والاستقرار.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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