محمد اسماعيل - القاهرة - شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة يونيو
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري؛ بمناسبة الذكرى ال 11 لثورة 30 يونيه.
وبحسب بيان، الجمعة، دعا شيخ الأزهر المولَّى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يقيها كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن يجعلها واحةً للأمن والأمان، وأن يوفق قادتها لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يهيئ لشعبها كل سبل القوة والرخاء والسلام والاستقرار.