مصطفى بكري: حدث مهم طال انتظاره خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن حدثين مهمين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف "بكري"، عبر حسابه على "إكس": خلال الساعات القليلة المقبلة، نحن على موعد مع حدث مهم طال إنتظاره، ويوم الأربعاء مع حدث مهم آخر.

وكان الإعلامي مصطفى بكري، في وقت سابق قد كشف عن أن الحكومة أكدت على أن التشكيل الوزاري الجديد قد اكتمل وأن رئيس الوزراء أجرى لقاءات سرية مع بعض المرشحين، مع التكتم الشديد حول الأسماء الجديدة.

اقرأ أيضًا:

مشكلة فنية في الحج الاقتصادي للعام الثاني.. مصدر يكشف التفاصيل

الفنية للحج تكشف لمصراوي سبب ارتفاع أعداد الوفيات والمفقودين في التأشيرات غير النظامية

غرفة السياحة: السماح بدخول حاملي تأشيرات الزيارة لأداء الحج 2024 - تفاصيل

بقيمة 500 جنيه.. موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"

8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)