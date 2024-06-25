شكرا لقرائتكم خبر عن بنكا الأهلى ومصر يرفعان حدود بطاقات الائتمان 50% ويخفضان عمولة التحويل لـ5% والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر واتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن بنك مصر قرر رفع حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بنسبة 50%، وخفض عمولة التحويل إلى 5%، موضحاً أن هذا الإجراء يصل بحدود الشراء الشهرية إلى 6000 دولار لأعلى فئة من كروت الائتمان للإنفاق خارج مصر.

من جانبه قرر البنك الأهلى المصرى، رفع حدود كروت الائتمان بالعملة الأجنبية، خارج مصر بنسبة 50% وخفض عمولة التحويل إلى 5%.

وقرر البنك التجارى الدولى CIB ، أكبر البنوك الخاصة المصرية، رفع حدود كروت الائتمان بالعملة الأجنبية.

وجدير بالذكر أن البنك التجارى الدولى قرر زيادة حدود الإنفاق الدولية داخل وخارج مصر على جميع بطاقات CIB الائتمانية، وتخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية اعتبارًا من 26 يونيو الجارى إلى 5%.