التشكيل الرسمي لمباراة بيراميدز وسموحة في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة سموحة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.



ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة في السابعة من مساء الجمعة على استاد الإسكندرية، في إطار لقاءات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري

تشكيل بيراميدز



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال- أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - محمود صابر

تشكيل سموحة

في حراسة المرمى:الهاني سليمان

في الدفاع: بركات حجاج وأحمد حكم ومحمد كناريا وحمدي علاء

في الوسط: مصطفى البدري وأحمد خالد وطارق علاء وعمرو قلاوة

في الهجوم: حسام حسن ودودو دودو