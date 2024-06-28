الدوري المصري.. بدلاء الأهلي أمام فاركو.. كهربا وعبد القادر أبرز الأوراق الرابحة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الأهلي أمام فاركو بعد قليل، على أرضية ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

بدلاء الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

مصطفى شوبير - محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمود عبد المنعم كهربا - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - عمرو السولية - إمام عاشور - أنطوني موديست.

ويدخل الأهلي لقاء فاركو بمعنويات مرتفعة بعدما حصل الفريق على قسط من الراحة عقب انسحاب الزمالك من لقاء القمة، كما أن الفريق يستهدف مواصلة انتصاراته بالدوري، بعدما حقق الفوز خلال آخر 8 مباريات.



ويأمل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، حصد الفوز على حساب فاركو، أملاً في تقليص الفارق مع بيراميدز حال تعثر الأخير.

ويستعيد الأهلي خدمات مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي، بعد غياب للإصابة، ولكن الفريق يفتقد جهود عمر كمال للإصابة، بجانب الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري:

تنطلق مباراة الأهلي وفاركو في بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو بالدوري:

تنقل مباراة الأهلي وفاركو في بطولة الدوري حصريًا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.