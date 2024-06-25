شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن".. عشر سنوات إنجازات فى قطاع الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت وزارة الأوقاف فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسؤولية، إنجازات كبيرة فى شتى مسؤولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتى تأتى فى إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التى تبناها الرئيس لبناء الإنسان المصرى والدولة المصرية الحديثة.

ومن أهم الإنجازات التي حققتها الأوقاف إحكام السيطرة على المساجد وضبط شؤونها وتكثيف الأنشطة الدعوية في المساجد وأيضا استحداث أنشطة جديدة منها

مجالس الإفتاء للأئمة والواعظات ومقارئ الجمهور والبرنامج الصيفي للطفل وتحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة بزيادات غير مسبوقة.

تطوير وافتتاح المساجد

قامت الوزارة بصرف أكثر من 18,661 مليار جنيه لعمارة بيوت الله (عز وجل) إحلالا وتجديدا وصيانة وتطويرا لأكثر من 12081 مسجدا، وافتتاح أكثر من 4960 مسجدًا من سبتمبر 2020 م حتى نهاية يونيو 2024، وحصول 446 مسجدا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئتين (أ) و(ب)، كما حققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف؛ بما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وفي مجال البر وخدمة المجتمع قامت الوزارة بصرف أكثر من 3,165 مليار جنيه في البر وخدمة المجتمع منها 200 مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة و 90 مليون جنيه لذوي القدرات الخاصة.

المؤلفات والترجماتوبشأن المؤلفات والترجمات قامت الوزارة بتأليف وترجمة 500 كتاب لنشر الفكر الوسطي المستنير منها 224 إصدارا ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة وإصدار أول ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم بأربع لغات الأردية واليونانية والهوسا والعبرية، كما أصدرت الوزارة أهم أطلس وقفي في العالم في 92 مجلدًا لتوثيق أعيان الوقف. إيرادات هيئة الأوقافوعن هيئة الأوقاف المصرية أوضحت الوزارة أن الهيئة حققت أكثر من 2,656 مليار جنيه صافي إيرادات وأرباح لأول مرة منذ إنشائها وكان أعلى إيراد شهري للهيئة في تاريخها في مارس 2024 م .

وقامت الوزارة بتشييد 17313 وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه منها 15055 وحدة إسكان اجتماعي وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية.

المؤتمرات الدولية

وبشأن المؤتمرات الدولية قامت الوزارة بعقد 12 مؤتمرا دوليا و10 مسابقات عالمية لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الخطاب الوسطي المستنير وخدمة القرآن الكريم ، فضلا عن تقديم 4854 منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم .

وبشأن مجالات التدريب بالوزارة فقد عملت الأوقاف على التنوع في مجالات التدريب النوعي التراكمي المستمر لتشمل مجالات (العلوم الشرعية - اللغة العربية - علم النفس والاجتماع - التحديات المعاصرة وحروب الجيل الرابع - برامج الحاسب الآلي المتقدمة - اللغات الأجنبية).

وقامت الوزارة بتعيين 3011 إمامًا و 4258 عاملا و 143 فنيا، وأخصائي تمريض وممرضات ، كما تم الإعلان عن 3000 وظيفة إمام وخطيب و3000 وظيفة عامل بنظام التعاقد وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف .

توزيع لحوم الأضاحي

وبشأن توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات قامت الوزارة بتوزيع 9045 طن لحوم أضاحي وإطعام على (9,045) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بإجمالي مبلغ 1,359,409,369 جنيهًا.

المبادرات

وفيما يتعلق بمصروفات الوزارة على بعض المبادرات أوضحت أنه تم صرف 100 مليون جنيه ضمن مبادرة (سكن كريم) من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ، و60 مليون جنيه ضمن مبادرة إعادة إعمار غزة، وأيضا 30 مليون جنيه لأهالي غزة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

كما تم صرف 50 مليون جنيه لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة ومن أضيروا جراء ظروف انتشار فيروس كورونا، وتم صرف 50 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، و25 مليون جنيه في استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وتم صرف 20 مليون جنيه إسهامًا في مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان، و20 مليون جنيه لمبادرة (نور حياة) للإبصار، وأيضا 20 مليون جنيه ضمن مبادرة (حياة كريمة)، و 20 مليون سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام لأهالي غزة.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم صرف 89,732,632 جنيهًا للإعانات النقدية للأسر الأولى بالرعاية، وطلاب العلم الفقراء، وأصحاب الأمراض المزمنة ، وتم صرف 10 ملايين جنيه لمتضرري السيول بمحافظة أسوان.

التطوير التكنولوجي والدعوة الإلكترونيةوفي مجال التطوير التكنولوجي والدعوة الإلكترونية حتى نهاية يونيو 2024 م أوضحت الوزارة أنه تم إطلاق 36 موقعا وقناة، منها 10 صفحات متخصصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بهدف ملء الفضاء الإلكتروني بالفكر الوسطي المستنير .

وتم إطلاق دورة الفكر المستنير الإلكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية، حول ثلاثة كتب هي (الفهم المقاصدي للسنة النبوية، والكليات الست، وقواعد الفقه الكلية)، وإطلاق الكتاب المرئي والمسموع، ونشر أكثر من 400 مؤلف ومترجم وموسوعة على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف ، وإطلاق مكتبة رؤية الإلكترونية والتي تتضمن جميع إصدارات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، وسلسلة (رؤية) المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة، وسلسلة (رؤية) للنشء باللغة العربية، وسلسلة (رؤية) للنشء المترجمة على موقع بوابة وزارة الأوقاف الإلكترونية بصيغة (PDF).

دعم الدور الريادي لمصر في نشر الفكر المستنيروفي مجال العلاقات الخارجية ودعم الدور الريادي لمصر في نشر الفكر المستنير، قامت الوزارة باستضافة وفد من الأئمة السودانيين في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، عام 2020، وأيضا دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الأولى بعنوان:"المواطنة والسلام المجتمعي والعالمي"، عام 2022م، لعدد (25) إعلاميًّا يمثلون (19) دولة على مستوى العالم، ودورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الخامسة عام 2023 لعدد 13 إعلاميًا من 11 دولة . تمكين المرأة والشبابوفي ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الشباب والمرأة، حققت وزارة الأوقاف أكبر حركة تمكين للمرأة والشباب ، حيث أصبح معظم قيادات الوزارة إما من الكفاءات الشابة، أو ممن هم تحت سن الخمسين عامًا، منهم أربعة عشر قيادة حاصلون على الدكتوراة، فضلًا عن الدفع بالعديد من شباب الأئمة في المجال الإعلامي وخطبة الجمعة بالمساجد الكبرى والتلفزيون المصري والإذاعة المصرية والعديد من وسائل الإعلام.

وبالنسبة للمرأة عملت الوزارة على تقلد ست عشرة سيدة مواقع قيادية ما بين وكيل وزارة أو مدير عام، أربعة منهن حاصلات على الدكتوراة، كما حصلت 6 سيدات بالأوقاف على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منهن واعظتان معتمدتان .

الأنشطة القرآنية والدعويةوفي مجال الأنشطة القرآنية والدعوية المستحدثة تم استحداث العديد من الأنشطة القرآنية والدعوية بهدف مواجهة الأفكار المتطرفة، وبناء الوعي الرشيد، وذلك من خلال الأنشطة القرآنية المستحدثة ومقرأة كبار القراء ومقرأة الفجر ومقارئ السيدات والواعظات ومجالس الإقراء على كبار القراء.

كما تم استحداث مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة ومكاتب التحفيظ عن بعد بالإضافة إلى الابتهالات الدينية بالمساجد الكبرى، ومبادرة (حصن طفلك بالقرآن): والتي عقدت خلال أجازة نصف العام الدراسي بعدد (6014) مسجدًا، وتم عقد أكثر من (108) آلاف جلسة، وإطلاق مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وتم إطلاق البرنامج التثقيفي والصيفي للطفل، وإطلاق مجالس الإقراء بالمساجد في أربعة علوم، وهي التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، وندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي بالمساجد.