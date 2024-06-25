شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 32150 طن قمح من روسيا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة .. بينما غادرت 10 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة ( FATMA SARI ) و التي ترفع علم تركيا، ويبلغ طولها 185 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 32150 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40843 طنًا تشمل : 17332 طن يوريا و 3060 مولاس و 1550 علف بنجر و 2738 أسمنت صب و 2800 ملح و 6740 رمل و 6623 طنًا بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49314 طنًا تشمل : 8804 حديد و 6310 ذرة و 380 حمص و 4000 فول و 1356 خشب زان و 10313 خردة و 9827 قمح و 1700 فول صويا و 6624 بضائع متنوعة .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 54 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 80 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 962 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40527 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119988 طنًا .



كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3697 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا و القليوبية و كوم أبو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6052 حركة .